Foggia: Caramanica (Rea), ancora silenzi su cani in via Almirante, pronti a denunciare il Comune

- "La storia impietosamente si ripete, a distanza di pochi mesi da quel febbraio 2021. È la storia di un individuo che detiene cani da caccia per farli proliferare e vendere. Questa è la terribile storia di un numero non precisato di cani che hanno rimpiazzato altri poveri simili circa due anni e mezzo fa, quando, dopo dolori e sofferenze, erano stati finalmente liberati". Così, in una nota, il segretario nazionale del partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica. "Questa la terribile vicenda che si perpetra in via Almirante, nel territorio di Foggia, - aggiunge - dove è presente una struttura abusiva - su suolo pubblico, e su cui era già stato effettuato un intervento - di fronte ad un terreno incolto e alle spalle di un esercizio di tabaccheria ed alimentari. Già negli scorsi giorni Rivoluzione Ecologista Animalista aveva denunciato mediaticamente le condizioni indicibili e gravi di quei poveri esseri indifesi all’interno di quella capanna di fortuna, fatta di lamiere e pannelli di legno: una gabbia lager, non fatichiamo a definirla, da dove spesso si odono strazianti lamenti e il fetore di sostanze di rifiuto stagnanti". (segue) (Com)