Foggia: Caramanica (Rea), ancora silenzi su cani in via Almirante, pronti a denunciare il Comune (2)

- "Una situazione scandalosa, aggravata dalle temperature torride e asfissianti di queste settimane, su cui però le istituzioni competenti, Polizia municipale e Asl incluse, non sono intervenute in maniera concreta ed efficace anzi sono rimaste praticamente immobili, in particolare la Asl medesima che non ha considerato il maltrattamento ed il malgoverno ma addirittura una condizione soddisfacente per gli animali, avendo trovato cibo ed acqua a sufficienza. Presumibilmente a seguito di preavviso al proprietario. In questo modo la Asl di Foggia preposta ai controlli sul benessere degli animali tutela la salute degli animali reclusi all'interno della struttura? Alla stessa maniera, non si può neppure sottacere il comportamento usato dalla responsabile della stessa Asl che ha effettuato il sopralluogo in Via Almirante alle nostre richieste che certamente non dà una buona immagine di una preposta a tale incarico. Dunque, ci chiediamo: perché questo comportamento negligente e questo atteggiamento poco professionale? Perché il Comune sembra voltarsi dall’altra parte di fronte a questi fatti allarmanti? Bisogna fare presto perché la vita dei cani potrebbe essere in imminente pericolo e non dobbiamo perdere più un secondo di tempo. Da parte nostra, siamo pronti a denunciare tutte le istituzioni competenti nelle sedi opportune affinché siano salvaguardati i diritti di quei poveri animali. Basta con l’immobilismo e le inefficienze", conclude Caramanica. (Com)