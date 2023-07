© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo il Partito popolare europeo, siamo il centro della politica, il centro del centrodestra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento "I contadini con tipicità da tutto il mondo" a Roma. “Il Ppe mi pare che abbia ha vinto le elezioni in Spagna, come ha vinto in Grecia, come in Finlandia, dove ci sono primi ministri della famiglia popolare europea”, ha segnalato Tajani. (Res)