Energia: Rwe rivede al rialzo le previsioni per il 2023

- Il gruppo per l’energia tedesco Rwe ha comunicato di aver rivisto al rialzo le previsioni sugli utili per l’anno di esercizio 2023. La correzione si basa sui risultati positivi registrati dall’azienda nel secondo trimestre dell’anno nei settori dell’acqua, dell’elettricità, del gas, delle biomasse e del commercio di energia. Ora, Rwe si aspetta un utile rettificato prima di interessi, imposte e ammortamenti compreso tra 7,1 e 7,7 miliardi di euro, invece dei 5,8-6,4 miliardi di euro stimati in precedenza. Il risultato netto con aggiustamento dovrebbe raggiungere i 3,3-3,8 miliardi di euro invece di 2,2-2,7 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2023, la società ha guadagnato oltre 4,5 miliardi di euro dalle operazioni e 2,6 miliardi di euro di utile netto rettificato. Rwe intende presentare i dati definitivi per il primo semestre nella giornata del 10 agosto. (Geb)