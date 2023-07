Ue: D'Eramo, bene proposta Commissione Ue su nuovo quadro per tecniche genomiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie "con grande favore e altrettante aspettative la proposta della Commissione Ue volta a definire un nuovo quadro normativo sulle nuove tecniche genomiche in agricoltura (Ngt), che rappresentano lo strumento più efficace a disposizione del settore agricolo per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi, aumentare la sicurezza alimentare e salvaguardare l'ambiente. In quest'ottica, assicuriamo il nostro supporto nella prosecuzione dei lavori, durante i quali potranno essere effettuati i necessari approfondimenti di natura procedurale e scientifica". Lo ha detto nel corso della sessione pubblica del Consiglio Agricoltura e pesca il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo. Tra le questioni di carattere generale, il sottosegretario ha ricordato poi la differenziazione fra Ngt di categoria 1 e quelle di categoria 2, "queste ultime più simili ai vecchi Ogm rispetto ai quali l'Italia mantiene invece una posizione di contrarietà". Su questo aspetto, ha poi concluso D'Eramo, nei prossimi mesi l'auspicio è che "sia possibile effettuare i necessari approfondimenti". Tenuto conto che le piante ottenute con le Ngt "non sono riconoscibili analiticamente da quelle convenzionali", ha poi concluso D'eramo, e considerando che, "una volta autorizzate lo Stato membro non può impedirne la coltivazione sul proprio territorio, occorre capire se il metodo della etichettatura delle sementi proposto dalla Commissione sia l'unica soluzione possibile per rendere riconoscibili le coltivazioni Ngt da quelle convenzionali". (Beb)