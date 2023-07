Roma: da questa mattina oltre 50 interventi per incendi e 30 per rami e alberi caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 50 interventi per incendi di sterpaglie, bosco e colture, e circa 30 quelli relativi a rami e alberi caduti. Questo il bilancio degli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalle prime ore di questa mattina su tutto il territorio di Roma e Provincia. Intorno alle ore 15:30, i pompieri sono intervenuti su lungotevere Tor di Nona, all'altezza del civico 3, per la caduta di due rami di un albero che ha coinvolto circa dieci autovetture. Due persone sono state soccorse dal personale sanitario. Il tratto di strada interessato è stato interdetto al traffico veicolare per circa un'ora per permettere le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. (Rer)