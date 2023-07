Salario minimo: Durigon, parere contrario a mozione M5s, ma governo pronto a dare risposte a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del salario povero "è un problema serio che colpisce da anni. Oggettivamente sono anni che ci siamo dimenticati di questi lavoratori". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Duringon, intervenendo nell'Aula del Senato dove è in discussione la mozione del M5s sull'introduzione di un salario minimo garantito per i lavoratori italiani. "Abbiamo preso in considerazione proprio alla Camera che ci sia una discussione per capire come interagire al meglio. Non pensiamo che lo strumento del salario minimo tout court sia la risoluzione al problema, ma siamo pronti a capire quelle che possono essere le soluzioni adeguate per alzare finalmente gli stipendi a questi lavoratori", ha aggiunto Durigon annunciando però il parere contrario dell'esecutivo alla mozione, ma al contempo garantendo che il governo "sta pensando a come interagire per dare risposte a questi lavoratori". (Rin)