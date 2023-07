Lazio: Coldiretti su peronospora, danni fino al 90 per cento, a rischio produzione vini pregiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme peronospora nel Lazio, dove i danni stimati al raccolto dell'uva e alla produzione di vino vanno dal 20 per cento fino al 90 per cento. Le violente precipitazioni nelle scorse settimane, che si sono alternate ad ondate di caldo e siccità, non hanno risparmiato neanche il settore vitivinicolo, creando un ambiente fertile per la diffusione della peronospora. Questa malattia fungina può causare gravi danni alle viti e compromettere la capacità produttiva dei vigneti e con essa la tenuta economica delle aziende e delle strutture cooperative che operano nel comparto. A renderlo noto è Coldiretti Lazio nel corso di una audizione in Regione, in cui ha chiesto di stanziare, tramite un fondo ad hoc o per mezzo di altri strumenti finanziari, risorse a sostegno del reddito degli agricoltori, a causa delle mancate produzioni, per evitare la chiusura di molte aziende e scongiurare la perdita di posti di lavoro. A rischio la produzione di molti vini pregiati del Lazio. (segue) (Com)