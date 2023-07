Lazio: Coldiretti su peronospora, danni fino al 90 per cento, a rischio produzione vini pregiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato compromesso il raccolto delle viti nel Lazio - spiega il presidente della Federazione regionale di Coldiretti, David Granieri - a causa delle forti piogge. La situazione è preoccupante e il raccolto è quasi completamente compromesso. È necessario intervenire con un sostegno immediato alle aziende agricole e non solo alle cantine. Per i nostri agricoltori, che rappresentano i custodi e la salvaguardia del Made in Italy, sarà un anno di crisi, difficile da affrontare senza raccolto. Hanno bisogno di essere supportati. Misure come la distillazione di crisi, non sono sufficienti e non arrivano agli agricoltori, che sono coloro che hanno pagato il prezzo più alto di questo disastro ambientale e devono essere salvaguardati". Ai Castelli Romani sono andati distrutti i raccolti di oltre 900 ettari di terreno che hanno compromesso i vitigni della Malvasia, del Trebbiano, Sangiovese e Montepulciano e, tra le altre, le produzioni di vino Doc Frascati, Doc Castelli Romani, Doc Minori e Igt Lazio. (segue) (Com)