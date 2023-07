Lazio: Coldiretti su peronospora, danni fino al 90 per cento, a rischio produzione vini pregiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'area la distribuzione dell'infezione è ancora in evoluzione e il bilancio potrebbe essere anche peggiore di quello stimato tra il 20 e il 90 per cento. Stesse percentuali stimate a Rieti tra Magliano Sabina e le aree limitrofe, dove sono stati distrutti 100 ettari di vitigni Malvasia, Cabernet, Merlot, Sangiovese e Montepulciano, per la produzione del vino Colli della Sabina Doc. Anche Latina ha risentito delle conseguenze della Peronospora sui vitigni Merlot, Abuoto, Sangiovese e Trebbiano, ma anche la Malvasia con punte che vanno dal 50 per cento tra Minturno e Itri fino a salire al 60 per cento di Terracina e al 75 per cento di Sabaudia, per arrivare all'80 per cento di Aprilia, Cori e Cisterna di Latina. È del 50 per cento il calo stimato a Frosinone per il Cesanese del Piglio e Atina e Cabernet nelle zone di Piglio, Serrone, Anagni, Atina e Alvito. (segue) (Com)