Lazio: Coldiretti su peronospora, danni fino al 90 per cento, a rischio produzione vini pregiati (4)

- A Viterbo si arriva al 90 per cento di danni per l'Aleatico a Montefiascone, dove il Sangiovese cala al 70 per cento, il Merlot al 50 per cento e al 60 per cento sia la Malvasia che il Trebbiano, mentre si stimano al 50 per cento i danni per il Grechetto a Teverina, dove calano anche Chardonnay e Malvasia, entrambi al 40 per cento e l'Aleatico al 50 per cento, mentre a Vignanello cala del 60 per cento il Ciliegiolo, il Greco e il Trebbiano, del 70 per cento per il Sangiovese. "Il rischio - conclude Granieri - è quello di un dissesto finanziario per molte aziende, che quest'anno vedranno sfumare i loro raccolti e di conseguenza i loro redditi, a causa dell'impossibilità di vendere uva e di produrre vino. Tutto questo comporterà inevitabilmente un calo di occupazionale e la perdita di posti di lavoro per gli operatori del settore. Preoccupa anche una possibile riconversione dei terreni e l'abbandono di quelli non più proficui per le produzione, con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela della biodiversità". (Com)