Giustizia: Turco (M5s), Nordio e Delmastro si mettano d'accordo su reclutamento personale

- Quest'oggi ho depositato un'interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, in merito al reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria. Lo dichiara in una nota il senatore e vicepresidente del Movimento 5 stelle, Mario Turco. “Lo scorso 12 luglio il sottosegretario Delmastro, presso la Camera dei deputati, ha rilasciato delle affermazioni sconcertanti e fuorvianti in palese contrasto con quanto contenuto nel Piao e nello stesso Dpcm licenziato dal governo. Per Delmastro: ‘la dotazione organica dell'Area Funzionale Terza allo stato attuale è inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche. Per tale ragione non vi è la possibilità di provvedere a scorrere le graduatorie dei Distretti di Corte di Appello ancora capienti, se non a seguito dell'ampliamento della dotazione organica’. Il ministero, prestando fede delle parole del sottosegretario Delmastro, ha ingolfato con gli scorrimenti di un altro concorso e con la riqualificazione dei cancellieri, e ora pure con lo scorrimento degli addetti all'Uupp, l'Area terza, immettendo funzionari F1 (in sovrannumero). Per questo motivo si chiede al ministro competente di sapere se intenda rivalutare quanto affermato dal sottosegretario Delmastro e procedere a dare seguito all'immediata assunzione, per scorrimento della graduatoria degli idonei, di 347 unità con qualifica Area Funzionari - Area Terza F3 Direttore, così come già previsto dal Piao per il triennio 2022-2024”, ha aggiunto Turco. (Rin)