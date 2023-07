Siria: aereo da combattimento russo ha danneggiato un drone Reaper statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da combattimento russo ha danneggiato un drone MQ-9 Reaper statunitense in Siria, lanciando alcuni “flares”, artifici pirotecnici che producono un intenso calore e vengono utilizzati per sviare missili con guida all’infrarosso, contro il velivolo Usa. Il tenente generale statunitense Alexus Grynkewich ha confermato in una nota che l’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica scorsa. Il drone sarebbe riuscito a tornare alla base, nonostante i danni provocati all’elica. Secondo le Forze armate Usa, l’aereo da combattimento russo sarebbe arrivato a “pochi metri” dal drone, che era impegnato in una missione di contrasto alle organizzazioni terroristiche attive nel Paese. “Uno degli artifici pirotecnici ha colpito direttamente il drone, danneggiando gravemente la sua elica: fortunatamente, l’equipaggio è riuscito a riportare indietro il velivolo”, ha detto il tenente generale. (Was)