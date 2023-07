Torino: conclusa sperimentazione, zone scolastiche via Coazze e Baltea diventano pedonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale, dopo il successo del periodo di sperimentazione, ha deciso di pedonalizzare definitivamente le zone scolastiche di via Coazze e via Baltea. "Le zone scolastiche creano attorno alle scuole un’area protetta in cui i bambini e chi li accompagna quotidianamente trovano occasioni e condizioni più favorevoli per momenti di condivisione e socializzazione - ha affermato l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta - al di fuori delle pareti scolastiche e possono diventare, al pari delle vie pedonali, luoghi di ritrovo sicuri per gli abitanti del quartiere", ha concluso. (Rpi)