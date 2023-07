Diritti: Roma Futura, sostegno a comunità Lgbtq contro una legge vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come gruppo consiliare Roma Futura, siamo a fianco delle famiglie arcobaleno impegnate in percorsi di Gestazione per altri, ribadiamo il nostro no alla violenza del ddl Varchi e il sostegno al sit di protesta di questo pomeriggio al Pantheon di Roma". Così in una nota il gruppo consiliare in Campidoglio Roma Futura. "È importante non cedere il passo su questi temi - aggiunge - e continuare nel cammino di civiltà e modernità, accoglienza e riconoscimento dei diritti di tutti a prescindere dal genere e, in particolare, dei bambini che invece, con l'approvazione del reato universale, sarebbero i veri condannati, costretti senza colpe in un limbo di clandestinità. Per questo il nostro appello al Governo è di accogliere le richieste delle associazioni Lgbtq, restituire dignità ad ogni individuo e fermare questo vortice di ostracismo che innesta nella nostra società solo odio e discriminazioni".(Com)