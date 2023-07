Roma: Bordoni (Lega), verde pubblico in emergenza, intervenire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta di un platano oggi sul lungotevere Tor di Nona "è l'ennesimo segnale: la situazione del verde pubblico romano è grave e pericolosa, interventi adeguati e rapidi non sono più rinviabili". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, a proposito del crollo di un albero sul lungotevere. "La Lega chiede l'immediata convocazione della commissione consiliare preposta - aggiunge - e una seduta straordinaria dell'assemblea capitolina su questo tema. È necessario risolvere un problema che mette a rischio ogni giorno l'incolumità di romani e turisti, pericoli cui si aggiungono i danni alle automobili e alle strutture nelle vicinanze dei crolli". "Incuria e abbandono hanno ridotto il grande patrimonio di verde pubblico della città ad una trappola e le cadute di alberi si susseguono: è avvenuto solo pochi giorni fa anche nel cuore del centro storico. Non è più possibile rimandare, servono controlli accurati sugli alberi di Roma, nelle strade, nelle piazze e anche nei parchi, per pianificare azioni risolutive", conclude il rappresentante della Lega Salvini Premier.(Com)