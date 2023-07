Usa: Ups raggiunge accordo di massima con i sindacati per evitare uno sciopero nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Ups, colosso delle spedizioni internazionali, ha raggiunto un accordo di principio con l’Unione dei Teamsters, il sindacato che rappresenta circa 340 mila dipendenti dell’azienda, in merito al nuovo contratto di lavoro, per evitare uno sciopero nazionale che avrebbe potuto iniziare già dal primo agosto. Il presidente del sindacato, Sean O’Brien, ha affermato in una nota che il nuovo contratto quinquennale prevede un aumento di stipendio per tutti i dipendenti della società, inclusi i lavoratori part-time, oltre all’installazione di sistemi per l’aria condizionata all’interno dei veicoli. “Abbiamo chiesto il contratto migliore nella storia di Ups e lo abbiamo ottenuto”, ha detto. Anche l’amministratrice delegata di Ups, Carol Tomé, ha espresso soddisfazione per le condizioni concordate. “Abbiamo fissato un nuovo standard, migliorando le aspettative di tutti i dipendenti”, ha detto. (Was)