Salario minimo: odg maggioranza Senato, governo dia risposte a lavoro povero, monitori applicazione Ccnl

- Un ordine del giorno dei capigruppo della maggioranza in Senato interviene in tema di salario minimo nell'ambito della discussione in Aula della mozione del Movimento cinque stelle sull'introduzione di un salario minimo garantito per i lavoratori italiani. L'odg della maggioranza - si legge nel testo - impegna il governo "a proseguire le politiche che hanno portato in questi mesi l'Italia ad una crescita economica superiore alla media dei Paesi dell'Unione europea e a quelli dell'Ocse e ai massimi occupazionali degli ultimi anni", nonché "ad attivarsi per dare ulteriori risposte al problema del lavoro povero, individuando gli strumenti più idonei, anche al di là della soluzione del salario minimo". Per la maggioranza in Senato occorre che l'esecutivo si impegni anche ad "effettuare un monitoraggio dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro", ad "adottare misure idonee a contrastare anche il lavoro povero all'interno delle cooperative cosiddette spurie, escludendo quelle prive dei reali requisiti di cooperazione" e infine "ad evitare qualsiasi forma di intervento che spinga al ribasso i salari medio-bassi". (Rin)