Israele: Moody's, "rischio significativo" di conseguenze negative delle tensioni politico-sociali

- La società internazionale di rating del credito Moody's ha messo in guardia del "rischio significativo" che le tensioni politiche e sociali sulla riforma giudiziaria continuino e portino a conseguenze negative per l'economia israeliana e la sua situazione di sicurezza. E’ quanto si legge in un rapporto per gli investitori sull'economia israeliana, pubblicato all’indomani dell’approvazione del parlamento di Israele del decreto legge che limita i poteri della Corte suprema. Per Moody’s, la riforma potrebbe comportare "conseguenze negative per l'economia e la situazione della sicurezza di Israele". "I tentativi di raggiungere un compromesso con l'opposizione sono falliti e l'approvazione del disegno di legge arriva tra le proteste diffuse dei gruppi della società civile che sono in corso da gennaio e che prevediamo continueranno", osserva Moody's, evidenziando che "le petizioni contro il disegno di legge che sono state presentate alla Corte suprema, aumentando il rischio di una crisi costituzionale tra l'esecutivo e il potere giudiziario". Per il momento, l'agenzia di rating ha mantenuto le prospettive di credito di Israele a "stabile" dopo averle declassate da "positivo" a “stabile” ad aprile, indicando un "deterioramento della governance di Israele" e uno sconvolgimento per il tentativo del governo di rivedere radicalmente la magistratura. (segue) (Res)