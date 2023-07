Israele: Moody's, "rischio significativo" di conseguenze negative delle tensioni politico-sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie globali di rating del credito, tra cui Moody's e Standard & Poor's, hanno finora tenuto a bada i declassamenti del rating poiché il governo israeliano guidato dal primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che avrebbe compiuto ogni sforzo per raggiungere un ampio accordo o una qualche forma di consenso con l'opposizione e non avanzerà una legislazione unilaterale sulla revisione giudiziaria. Il mercato azionario israeliano ha continuato a scendere oggi e lo shekel si è indebolito per il secondo giorno a causa della preoccupazione del mercato che le agenzie di rating internazionali potrebbero cambiare le prospettive di credito del Paese. "Gli investimenti in capitale di rischio nelle aziende high-tech israeliane sono diminuiti in modo sostanziale, con il settore che ha raccolto 3,7 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell'anno, la cifra più bassa dal 2019", avverte Moody's. "Sebbene il rallentamento rifletta le tendenze globali nel settore innescate da condizioni di finanziamento più rigide e da un certo grado di normalizzazione dopo la pandemia, ci sono anche segnali che Israele si sta separando dalle tendenze globali". (Res)