Algeria: arrestate cinque persone sospettate di aver causato incendi boschivi nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Sono state arrestate tre persone a Skikda e due a Bouira, in Algeria, a seguito dell'indagine ordinata dai pubblici ministeri sugli incendi registrati nel nord del Paese. Lo ha riferito il ministero della Giustizia algerino in un comunicato stampa. Ieri, inoltre, i procuratori dei tribunali di Bejaia e Jijel avevano ordinato l'apertura di indagini preliminari per determinare le cause degli incendi boschivi scoppiati nelle due prefetture e per "identificare i responsabili". Nei comunicati stampa pubblicati dai due tribunali, si legge che "se verrà accertata la natura criminale e sovversiva degli atti, i casi saranno deferiti alla sezione anti-terrorismo e criminalità organizzata del tribunale di Sidi M'hamed". Secondo quanto riferito dalla protezione civile algerina, si sono verificati 15 incendi in otto provincie. In particolare, cinque roghi a Skikda, due a Jijel, due a Bouira, due a Bejaia, due a Tebessa, due a Medea, due a Setif e uno a Tebessa. Le unità di protezione civile sono riuscite a controllare la maggior parte degli incendi divampati nel Paese nordafricano, raggiungendo un tasso di estinzione dell'80 per cento. Questi episodi ricordano i tragici incendi che avevano colpito il nord dell’Algeria nel 2021, quando almeno 25 militari avevano perso la vita nel tentativo si spegnere gli incendi delle foreste in Cabilia, regione a maggioranza berbera. Due anni fa, le autorità algerine avevano accusato il vicino Marocco di essere dietro a questi incendi. (Ala)