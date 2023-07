Imprese: Lvmh, ricavi a 42,2 miliardi di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lvmh, gruppo francese attivo nel settore del lusso e della moda, ha registrato ricavi per 42,2 miliardi di euro nel primo semestre del 2023. È quanto si legge in un comunicato. La crescita organica dei ricavi si attesta al 17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. L'utile da operazioni ricorrenti è aumentato a 11,57 miliardi di euro (+13 per cento). "Lvmh realizza un'eccellente performance nel corso del semestre ancora segnato da incertezze economiche e geopolitiche", ha affermato nel comunicato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del gruppo. (Frp)