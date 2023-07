Lavoro: Cisl Lazio, bene convocazione assessore Schiboni su potenziamento rete regionale servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezziamo la convocazione pervenuta poco fa dall'assessore regionale al Lavoro Giuseppe Schiboni, dopo la richiesta formalizzata nella giornata di ieri dalla Cisl Lazio e dalla Funzione Pubblica Cisl Lazio, inerente la Determinazione dirigenziale concernente il potenziamento della rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione: nuove disposizioni in merito all'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Gol). Così in una nota Enrico Coppotelli e Giancarlo Cosentino. "Ribadiamo di essere consapevoli che, snodi cruciali come i Centri per l'impiego, - spiegano i sindacalisti - vadano assolutamente potenziati, sia in termini di presenza di personale che in termini di riorganizzazione ottimale dell'accoglienza dei disoccupati e della qualità dell'assistenza erogata a chi cerca lavoro in un momento ancora di transizione come quello in corso. L'assessore Schiboni si dimostra un interlocutore attento alle istanze che noi rappresentiamo, in difesa dei lavoratori e del lavoro pubblico". (Com)