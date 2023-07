Libano: ministro Trasporti, saremo "braccio logistico" in esplorazione di petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Lavori pubblici e dei Trasporti del Libano sarà il "braccio logistico" dello Stato nelle operazioni di esplorazione dei blocchi di petrolio e gas. Lo ha dichiarato il ministro uscente dei Lavori pubblici e dei Trasporti libanese, Ali Hamieh, nel corso di una visita alla base logistica del porto di Beirut interessata nei servizi della piattaforma di esplorazione di petrolio e gas del Blocco 9, Transocean Barents, nella Zona economica esclusiva (Zee). Hamieh era accompagnato dal ministro uscente dell'Energia e dell'Acqua del Libano, Walid Fayyad, e dal direttore generale del reparto esplorazione e produzione della compagnia francese TotalEnergies, Romain de la Martinière. Hamieh ha chiarito che "il ministero dei Trasporti sta collaborando con il ministero dell'Energia che si occupa direttamente delle attività di perforazione ed esplorazione di petrolio e gas nei blocchi petroliferi del Libano". Il ministro dei Trasporti ha poi affermato di "non voler perdere questa opportunità perché l'82 per cento del fabbisogno energetico globale è ancora coperto da petrolio, gas e prodotti derivati". Questa mattina inoltre, il ministro Fayyad ha dichiarato all'emittente libanese "Lbc" che le operazioni di perforazione nella Zee del Libano avranno una durata di 90 giorni, entro cui sarà possibile valutare la potenziale presenza di riserve di idrocarburi in quantità commerciali. Fayyad ha affermato che "nel blocco di perforazione 4, non sono state trovate quantità di idrocarburi sufficienti per attività commerciali". Tuttavia "esistono criteri specifici legati alla profondità della perforazione" e, per tali ragioni, "potrebbero essere effettuate ulteriori ricerche in futuro".(Lib)