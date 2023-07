Autonomia: Calderoli, auspico confronto torni sui contenuti e stop a slogan ideologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’esito del voto sulla mozione presentata da alcuni gruppi di opposizione in tema di autonomia differenziata, e relativi ordini del giorno, è stato chiaro". Lo sottolinea il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Lo dico senza alcun intento polemico ma, al contrario, auspicando che da oggi in avanti il confronto possa proseguire sui contenuti e non a colpi di slogan. Ben venga un dibattito serio, senza ideologie ma di sostanza; è ciò che sostengo fin dall’inizio e lo ripeterò sempre. Anche oggi - prosegue - la maggioranza ha dato prova di disponibilità al dialogo con le opposizioni, lo si è ampiamente visto con la votazione per parti separate. Si può fare un gran lavoro nell’interesse del Paese e dei cittadini, che hanno diritto a servizi adeguati e a sapere come vengono spesi i soldi delle loro tasse. Lo si può fare anche lavorando insieme, purché nel merito e senza cercare lo scontro a tutti i costi. Sono il primo a sostenere che il testo della riforma sia migliorabile perché il Governo crede in questo progetto e non teme il confronto, a patto che sia serio e non nasconda la volontà di sabotare tutto. L’autonomia è una sfida che può essere uno stimolo per il rilancio dei territori nel segno di responsabilità, trasparenza e buona amministrazione. Confido che da oggi si tracci una linea per andare oltre le polemiche, che non fanno bene a nessuno”.(Rin)