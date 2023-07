Sicilia: Salvini in contatto con sindaci su roghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con particolare attenzione le conseguenze degli incendi che stanno martoriando la Sicilia. Così fonti del Mit. In particolare, dopo aver sentito il primo cittadino di Catania Enrico Trantino per la situazione dell’aeroporto etneo, Salvini ha contattato anche il primo cittadino di Palermo Roberto Lagalla esprimendo solidarietà (soprattutto dopo le notizie sulle vittime) e ribadendo massima attenzione. Salvini è in costante contatto, tra gli altri, con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. (Rin)