Governo: Urso, replica “Report” dimostra campagna diffamatoria

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Mandare in onda una replica, a due mesi di distanza, di una trasmissione cosiddetta di inchiesta, senza dar conto di quanto acclarato nel frattempo, “costituisce ovviamente una ulteriore dimostrazione della campagna diffamatoria messa in atto dal signor Ranucci”. È quanto dichiara in una nota il senatore Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in merito alla trasmissione di “Report” andata in onda ieri sera, replica di quanto già trasmesso in data 29 maggio e clamorosamente smentito da dichiarazioni pubbliche e dai procedimenti giudiziari attivati nel frattempo da testimoni e altri soggetti coinvolti. “Ho dato mandato ai miei legali di presentare anche questa ulteriore documentazione in aggiunta alla querela che avevo già presentato alla Procura della Repubblica, che ha dato luogo ad un procedimento già assegnato al magistrato competente e iscritto al ruolo", aggiunge Urso. (Rin)