Brasile: armi, Lula propone chiusura dei tutti i poligoni di tiro privati nel Paese

- In Brasile solo le forze armate e le forze dell'ordine dovrebbero avere poligoni di tiro dove esercitarsi a sparare e per questo il governo punta a chiudere tutti i club aperti nel Paese. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di in un'intervista diffusa sui canali della presidenza della Repubblica. "Ho già detto al ministro della Giustizia, Flavio Dino, che dobbiamo chiudere quasi tutti i poligoni e lasciare aperti solo quelli che appartengono alle polizie militari e civili degli stati e alle forze armate. Solo militari e corporazioni di polizia devono avere un posto dove sparare, dove addestrarsi al tiro, non i civili cittadini", ha detto, annunciando che tutte le nuove richieste di autorizzazione per l'apertura di poligoni saranno rifiutate. (segue) (Brb)