Brasile: armi, Lula propone chiusura dei tutti i poligoni di tiro privati nel Paese (2)

- Il capo dello Stato ha ricordato la necessità che la popolazione possa bisogno di vivere in modo civile, partecipare ad attività positive e che il Brasile migliorerà quando "entrerà nell'era dei libri e della cultura, non delle armi". Per Lula, la politica in materia di armi del governo precedente aveva l'obiettivo di "compiacere la criminalità organizzata" anche perché "chi può comprare armi è la criminalità organizzata e le persone che hanno soldi", ha affermato Lula. "I lavoratori poveri lavoratore non riescono a comprare cibo, materiale scolastico per i figli o un giocattolo per Natale. Quindi, come fanno queste persone a comprare fucili e pistole. La gente vuole comprare cose da mangiare e libri. La gente non vuole la violenza", ha detto il presidente. (segue) (Brb)