Brasile: armi, Lula propone chiusura dei tutti i poligoni di tiro privati nel Paese (3)

- Lula ha firmato lo scorso 21 luglio un decreto esecutivo che regola l'accesso e l'utilizzo di armi da fuoco. Il dispositivo rivede in senso restrittivo le regole per l'accesso alle armi approvate nel corso dell'amministrazione del presidente Jair Bolsonaro. Complessivamente il provvedimento riduce la quantità di armi e munizioni a cui possono accedere i civili, diminuisce il numero di armi e munizioni che possono essere acquisite dai Cacciatori, tiratori e collezionisti (Cac), istituisce le regole per distinguere tra armi utilizzate da agenti di sicurezza e armi destinate anche ai comuni cittadini, limita il funzionamento dei poligoni di tiro, stabilisce nuove regole per la caccia e riduce la validità delle licenze relative alle armi da fuoco. . Il provvedimento, che diventa immediatamente esecutivo, fa parte del Programma di azioni per la Sicurezza (Pas), un pacchetto di norme che mira a ridurre la violenza nel Paese. (segue) (Brb)