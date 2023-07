Brasile: armi, Lula propone chiusura dei tutti i poligoni di tiro privati nel Paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo riprende poi i livelli di classificazione dei tiratori sportivi, considerati tali in base al numero di allenamenti o gare che questi disputano. Nel caso dei tiratori sportivi che dimostrino di effettuare almeno otto allenamenti o gare ufficiali in club di tiro all'anno potranno comprare fino a 60 armi, di cui 30 di uso limitato oltre che fino a 1.000 munizioni per arma ad uso limitato all'anno e 5.000 per arma consentita all'anno. Nel caso degli sportivi sarà possibile acquistare fino a 20 chili di polvere da sparo per assemblare le munizioni. Nel caso dei tiratori sportivi di primo livello, che effettuano meno di otto allenamenti o gare ufficiali in club di tiro all'anno, potranno acquistare fino a quattro armi da fuoco di uso consentito e 4.000 munizioni all'anno. In aggiunta potranno acquistare 8.000 cartucce ".22" all'anno. (segue) (Brb)