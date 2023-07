Brasile: armi, Lula propone chiusura dei tutti i poligoni di tiro privati nel Paese (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambia in ultimo la contestata regola, approvata dal presidente Michel Temer, che permetteva ai Cac il cosiddetto "porto d'arma di transito". In base a questa norma i Cac potevano spostarsi dalla propria abitazione verso un qualsiasi poligono di tiro portando la propria arma, senza limitazione e senza dover comunicare il tragitto né aver bisogno di permesso. Da i Cac potranno circolare con un'arma al seguito solo dopo aver ottenuto un permesso rilasciato a condizione che l'arma viaggi senza munizioni, su un percorso prestabilito, per un periodo prestabilito, e in conformità con lo scopo dichiarato nella relativa registrazione. (segue) (Brb)