Casa: Corrotti (Fd'I Lazio), contro occupazioni abusive tutti d'accordo tranne Gualtieri

- Anche il sindaco Pd del comune di Torino, Stefano Lo Russo, "si schiera contro le occupazioni delle case popolari. In un lungo post parla di ripristino della legalità e va di conseguenza a evidenziare come sempre di più questo tema diventa un fattore comune in molte amministrazioni. Tutte tranne nella Capitale dove Gualtieri e la sua maggioranza lavorano esattamente nella direzione opposta, favorendo gli occupanti e con uno scorrimento della graduatoria fermo nonostante centinaia di alloggi popolari liberi". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia e presidente commissione urbanistica e politiche abitative (Com)