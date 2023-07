Difesa: segretario Usa sente omologo israeliano, focus su Iran e sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo israeliano, Yoav Gallant, a cui ha ribadito il sostegno “incrollabile” di Washington alla sicurezza di Israele. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della partnership militare tra i due Paesi, dedicando particolare attenzione alla sicurezza regionale, al contrasto alle attività destabilizzanti dell’Iran. Austin ha ribadito la necessità di un dialogo politico che porti ad un consenso generalizzato in Israele nei prossimi mesi, sottolineando anche l’importanza di prendere provvedimenti concreti per garantire la stabilità in Cisgiordania. (Was)