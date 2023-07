Salario minimo: Zampa (Pd), è una battaglia per la dignità dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia per il salario minimo "è una battaglia per la dignità. I nostri obiettivi e i nostri valori vogliono dare finalmente attuazione alla nostra Costituzione, cioè il dare una giusta retribuzione ai lavoratori, che garantisca una vita dignitosa e libera. Come si può raggiungere questo obiettivo restando al di sotto dei 9 euro lordi l'ora? La risposta della maggioranza è solo benaltrismo. In Italia due milioni e mezzo dei lavoratori percepiscono un salario inferiore ai 9 euro l'ora, siamo chiamati a un sussulto di dignità per la vita stessa delle persone". Lo ha dichiarato la senatrice Sandra Zampa nella dichiarazione di voto per il Pd. (Rin)