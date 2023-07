Roma: protesta Fratelli d'Italia contro i rifiuti "Gualtieri dimettiti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grande bellezza sommersa dalla mondezza" e "Oggi uguale a ieri, Gualtieri dimettiti": sono due dei cartelli esposti da alcune decine di manifestanti, richiamati in piazza del Campidoglio da Fratelli d'Italia, per protestare contro la situazione della raccolta rifiuti nella Capitale. Con sacchetti neri e con uno striscione su cui si legge "Gualtieri ne abbiamo i secchioni pieni", in piazza sono accorsi diversi dimostranti tra cui i consiglieri capitolini Stefano Erbaggi, Federico Rocca e Francesca Barbato. "Roma non è stata mai così sporca", hanno detto. "La sinistra non ha mai voluto affrontare seriamente il problema dei rifiuti, perché gli ambientalisti non fanno mettere in funzione gli impianti", ha affermato uno dei manifestanti. La protesta è cominciata da pochi minuti e andrà avanti con un presidio sulle scale dell'Arce Capitolina. (Rer)