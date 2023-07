Spagna: Iglesias (Podemos), molti non hanno capito "crudeltà" del veto unilaterale a Montero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario generale di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dichiarato che molte persone non hanno capito la "crudeltà" del veto "unilaterale" ed "enormemente ingiusto" della leader di Sumar, Yolanda Diaz, alla presenza nelle liste elettorali della ministra dell'Uguaglianza spagnola, Irene Montero. Iglesias lo ha detto a "Tve", aggiungendo che è tempo di "autocritica" alla luce del risultato di Sumar alle elezioni generali di domenica scorsa. Secondo l'ex leader della formazione viola non è possibile per i vertici di Sumar scegliere direttamente i candidati delle liste. Per questa ragione ha chiesto che, in caso di un'ipotetica ripetizione delle elezioni, si tengano delle primarie per designare il candidato alla presidenza e per stilare le liste della piattaforma politica. Iglesias ha sottolineato che Montero, sua attuale compagna, è una "risorsa politica enorme che ha osato portare avanti i diritti femministi" nonostante abbia ricevuto "violenza mediatica", motivo per cui la sua esclusione non è stata compresa da molti. (Spm)