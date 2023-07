© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: ministero Economia, esportazioni armi nei partner stretti verranno accelerate - La Germania accelererà le esportazioni di armi dirette nei Paesi partner “stretti”, non controllando più i singoli casi, ma sottoponendo l'approvazione a “decreti generali”. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, secondo cui la riforma dovrebbe entrare in vigore a settembre. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di vendite di armamenti a “partner selezionati dell'Ue e della Nato, nonché ad altri Paesi come la Corea del Sud”. Tuttavia, le armi tedesche dovrebbero rimanere negli Stati destinatari. Nel caso di altri Paesi terzi, viene mantenuta la valutazione “caso per caso”. Secondo il sottosegretario all'Economia e alla Protezione del clima Sven Giegold, “in base ai nuovi regolamenti, alleati e partner di valore vengono ora forniti di armamenti in maniera più rapida e semplice”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto: “Stiamo semplificando le procedure amministrative e concentrando le risorse di controllo sull'essenziale”. (segue) (Res)