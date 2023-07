© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Feijoo, mio dovere da vincitore delle elezioni è provare a ottenere investitura - Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha ribadito che è suo "dovere", come vincitore delle elezioni generali di domenica scorsa, provare a ottenere l'investitura come prossimo presidente del governo, malgrado il Partito nazionalista basco (Pnv) abbia già annunciato che non lo sosterrà per i suoi patti con Vox. "Dire che non si ha sostegno solo perché si è parlato con un gruppo mi sembra una conclusione affrettata", ha detto in alcune dichiarazioni alla stampa il presidente popolare. Feijoo ha rivelato che domenica sera ha parlato con il presidente del governo uscente e leader socialista, Pedro Sanchez, e che insieme hanno concordato di riprendere i contatti una volta che il voto estero sarà stato conteggiato. "La Spagna merita stabilità. Abbiamo la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea", ha aggiunto il presidente del partito popolare. Alla domanda su un'ipotetica investitura di Sanchez grazie all'appoggio delle forze indipendentiste e all'astensione di Uniti per la Catalogna (JxCat), il leader popolare ha risposto che la Spagna "non può essere sottomessa a politici tra i quali ci sono latitanti (riferendosi all'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont) e ad altri che hanno detto chiaramente che non sono interessati alla Spagna". (segue) (Res)