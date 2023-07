© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Duma di Stato innalza l'età di leva militare da 27 a 30 anni - La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha innalzato da 27 a 30 anni l'età per la leva militare. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". La nuova legge che stabilisce limiti per l'età della leva da 18 a 30 anni. Secondo la proposta dei parlamentari, la legge dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2024. (Res)