Regno Unito: Fmi rivede al rialzo previsioni crescita 2023 a + 0,4 per cento

- L'economia britannica crescerà dello 0,4 per cento quest'anno. È quanto contiene l'update del report World economic outlook pubblicato oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Il Fondo ha così confermato le previsioni pubblicate a maggio come parte della sua valutazione economica annuale. Questa previsione rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla contrazione dell'0,3 per cento prevista ad aprile, quando il Regno Unito era classificato come l'economia del G7 più debole del mondo. Fmi ha dichiarato che il miglioramento nelle previsioni del Regno Unito riflette "un consumo e un investimento più forti del previsto grazie alla fiducia derivante dalla diminuzione dei prezzi dell'energia". (Rel)