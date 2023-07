© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: voto parlamentare per elezione primo ministro rinviato a tempo indeterminato - Il voto parlamentare per l’elezione del primo ministro della Thailandia è stato rinviato a tempo indeterminato. Lo ha annunciato Wan Muhamad Noor Matha, presidente della Camera dei rappresentanti (la camera bassa) e dell’intero parlamento (Assemblea nazionale). Wan ha spiegato di aver preso la decisione dopo essersi consultato con gli esperti legali della Camera, essendo pendente un giudizio alla Corte costituzionale sulla candidatura del leader progressista Pita Limjaroenrat, che guida il partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle elezioni politiche del 14 maggio. Il terzo voto parlamentare per eleggere il capo del governo era stato programmato per il 27 luglio, ma l’Ufficio del difensore civico ha chiesto alla Corte costituzionale di bloccarlo in attesa del pronunciamento della stessa Corte in merito alla legittimità della decisione parlamentare di proibire una terza candidatura di Pita. Il 19 luglio, infatti, il parlamento si è espresso a maggioranza contro la ricandidatura di Pita, già bocciato due volte dai legislatori. Per l’Ufficio del difensore civico, però, “l’operazione condotta il 19 luglio dal parlamento (...) è stato un atto contrario alla Costituzione”. (segue) (Res)