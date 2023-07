© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: scontri Manipur, opposizione protesta per silenzio governo, altri arresti per abusi su donne - È salito a sette il numero degli arresti nello Stato indiano del Manipur, teatro di scontri etnici, per il caso degli abusi contro tre donne di etnia kuki, giunto all’attenzione pubblica in seguito alla circolazione di un video sui social network. Uno degli arrestati è un minore. Lo ha reso noto la polizia statale. Intanto a Nuova Delhi, dove è in corso la sessione parlamentare monsonica, l’opposizione protesta e chiede una dichiarazione del primo ministro, Narendra Modi, sulla crisi nel Manipur, in corso ormai da quasi tre mesi. Modi, infatti, si è espresso sull’episodio, manifestando “dolore e rabbia” e assicurando che “nessun colpevole sarà risparmiato”, ma non sulla situazione generale dello Stato nord-orientale, un silenzio che gli è stato contestato da Mallikarjun Kharge, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione. (Res)