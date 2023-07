Brasile: governo impone tassazione del 18 per cento su scommesse sportive elettroniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La previsione del ministro delle Finanze, Fernando Haddad e che i proventi della tassazione delle scommesse per lo stato siano di almeno 2 miliardi di real (379 milioni di euro) per il 2023. Il decreto stabilisce inoltre dove saranno allocate le risorse raccolte con la tassazione delle scommesse. Il 10 per cento sarà destinato alla previdenza sociale, il 3 per cento andrà al ministero dello Sport, mentre il 2,55 per cento sarà destinato al Fondo nazionale di pubblica sicurezza (Fnsp) "per le azioni di contrasto alla manipolazione delle scommesse, al riciclaggio e ad altri atti di natura criminale eventualmente praticati nell'ambito delle scommesse o ad esse connesse". L'1,63 per cento andrà in favore delle società sportive e lo 0,82 per cento alle scuole dell'obbligo. L'82 per cento resterà alle società. (segue) (Brb)