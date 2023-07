I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: governo presenta argomenti per appello contro produttori armi Usa - Il governo del Messico ha presentato alla Corte d'appello di Boston (Massachussetts) gli argomenti con cui spera di poter portare avanti la denuncia contro otto produttori armi degli Stati Uniti. Imprese che, secondo Città del Messico, dovrebbero rispondere del fatto di non agire con sufficiente determinazione a impedire che le armi arrivino alle bande criminali. Alejandro Celorio, consulente giuridico del ministero degli Esteri, ha detto che il Messico chiederà l'equivalente di quanto "speso per rispondere alla violenza legata al traffico illegale di armi", 15 miliardi di dollari (contro i 10 miliardi chiesti in un primo tempo). Gli argomenti presentati dal governo dovranno servire a cambiare la decisione con cui, a fine settembre 2022, la giustizia ritenne di non dar seguito alla causa. "Il miglior scenario è che la Corte decida che il giudice ordini la prosecuzione del processo, magari tornando ad esaminare le carte. Il peggiore è che dia ragione al giudice di prima istanza", ha detto Celorio citato dal quotidiano "Milenio". (segue) (Res)