I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: fonti stampa, Omar Andres Camacho nuovo ministro dell’Energia - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, nominerà Omar Andres Camacho come nuovo ministro dell’Energia dopo le dimissioni della ministra Irene Velez, la scorsa settimana. La notizia è stata diffusa dalla stampa colombiana ma non ancora confermata in via ufficiale. Camacho lavora come consigliere del ministero e il suo era tra i nomi in lizza per diventare presidente dell'Agenzia nazionale per gli idrocarburi. Ha una laurea in fisica e un master in gestione dell'energia e delle sue fonti rinnovabili presso l'Università di Monterrey. È stato segretario generale della Federazione degli Studenti Universitari della Colombia (Feu) e candidato alla Camera dei Rappresentanti di Bogotà per il Partito dei Comuni, nato dalle ceneri della guerriglia delle Farc. (segue) (Res)