I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula conferma intervento chirurgico all'anca dopo il G20 - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sarà sottoposto a un intervento chirurgico all'anca per sostituire la testa del femore, il prossimo ottobre, dopo la riunione dei Paesi del G20 e del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Lo ha confermato lo stesso capo dello stato in un'intervista diffusa sui canali della presidenza della Repubblica. "Mi sento come un calciatore che nasconde al proprio allenatore di stare soffrendo con molti dolori per non essere messo in panchina. Continuo a giocare fingendo che non faccia male", ha detto Lula che nei mesi scorsi aveva già comunicato di essere affetto da artrosi. (segue) (Res)