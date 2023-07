Rpt - Sicurezza: Nanni (CC), dati Istat su incidenti preoccupanti, anche Roma faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli ultimi dati Istat sugli incidenti nelle strade del nostro Paese "sono allarmanti e chiariscono come la sicurezza stradale rappresenta ancora, anche nella nostra città, una sfida significativa. Sono necessari interventi importanti, a partire dal rafforzamento e miglioramento della segnaletica, per rendere le nostre strade più sicure per ogni cittadino, pedone e conducente". Lo dichiara in una nota consigliere capitolino della lista Civica Calenda e presidente della Commissione Giubileo 2025, Dario Nanni. "Il rapporto Istat-Aci sugli incidenti stradali relativo all'anno 2022 - aggiunge - infatti, evidenzia il netto aumento di tali episodi nello scorso anno. Più 9,2 per cento incidenti, con una media di 454 al giorno. L'incremento ha riguardato, purtroppo, anche le vittime e i feriti, rispettivamente 3.159 e 223.475. Le strade della capitale non sono esenti da questi tragici avvenimenti. Di poco tempo fa le notizie della prematura morte dello studente ventiduenne sull'Olimpica, nel tratto tra Tor di Quinto e la Moschea, per l'assenza di guard rail in quel tratto di strada e la recente scomparsa dell'infermiera quarantanovenne e della madre di 69 anni, travolte da un suv sulla via del Mare".