Rpt - Sicurezza: Nanni (CC), dati Istat su incidenti preoccupanti, anche Roma faccia la sua parte (2)

- "Affinché questi dati diminuiscano notevolmente - prosegue il consigliere capitolino - è necessario un impegno costante di tutte le istituzioni coinvolte e quindi anche dell'amministrazione comunale, nell'implementazione di nuove zone pedonali, nella promozione di alternative sostenibili al trasporto privato e nella predisposizione di un sistema viario e di segnalazione idoneo e accurato. Non è più sostenibile uno scenario di cartelli vandalizzati, alcuni abusivi e, cosa più grave, non corretti. Occorre al più presto riorganizzare una rete di indicazioni stradali corrette per il decoro e la sicurezza di chi vive la Città. Ricordo che già dallo scorso anno ho chiesto la convocazione di un consiglio straordinario sulla sicurezza stradale – conclude Nanni - nel quale si discuta e si facciano proposte concrete per ridurre al massimo gli incidenti e aumentare la sicurezza nelle nostre strade". (Com)