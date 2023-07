Torino: approvate nuove modifiche ai regolamenti sui dehor in ottica anti-malamovida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state approvate oggi dalla giunta comunale di Torino le modifiche ai regolamenti sui dehor per combattere la malamovida. Nelle aree della movida i nuovi esercizi commerciali che apriranno non potranno avere una superficie al loro interno inferiore a 75 metri quadrati (anziché gli attuali 50). Questo a beneficio del poter ospitare la clientela all'interno, in particolare nelle ore più tarde, riducendo così l'impatto acustico. La norma non sarà retroattiva ma riguarderà l'apertura di nuovi insediamenti o il trasferimento di attività all'interno delle aree individuate dalla sperimentazione. La Città potrà inoltre individuare zone interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone e, in esito ai dati rilevabili dalle attività di monitoraggio, gli orari di chiusura delle attività potranno essere anticipati, anche in modo differenziato all'interno della medesima area, al fine di riportare entro i limiti della soglia di tollerabilità notturna le emissioni delle fonti di rumore. (segue) (Rpi)